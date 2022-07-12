بمراسم خاصة.. اليابان تودع رئيس وزراءها السابق شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - ودعت اليابان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الراحل شينزو آبى، بالصلوات والزهور والأعلام الملفوفة بأشرطة سوداء، وذلك بعد مقتله بالرصاص فى تجمع انتخابى، الأسبوع الماضى.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، فإنه وسط حضور مكثف للشرطة، دخل رجال بسترات سوداء، ونساء بملابس سوداء معبد زوجوجى وسط طوكيو لحضور مراسم الجنازة الخاصة، حيث اصطفت حشود على جوانب الطرق المجاورة رغم حرارة الصيف الشديدة.

ومنذ مساء أمس الإثنين، تدفق المئات على المعبد لإلقاء نظرة الوداع على آبى، الذى توفى عن 67 عامًا، حيث خلف مقتله صدمة فى اليابان الذى تندر فيه الجرائم السياسية والعنف، بعدما قتل آبى على يد عاطل استخدم مسدسًا بدائيًا.

وكانت المراسم، المقررة فى الساعة 0100 ظهرا بالتوقيت المحلى لليابان مغلقة أمام وسائل الإعلام، واقتصرت على العائلة، والأصدقاء المقربين للسياسى الراحل. ومن المقرر أن تمر العربة التى تحمل جثمان آبى بوسط طوكيو، حيث سيمر الموكب بمنطقة ناجاتاشو، القلب السياسى للعاصمة، التى تضم معالم رئيسية مثل مبنى البرلمان، الذى دخله آبى لأول مرة نائبا شابا فى 1993 بعد وفاة والده السياسى، والمكتب الذى قاد منه البلاد رئيسا للوزراء بين 2012 و2020.

ومنذ الصباح الباكر، تشكلت صفوف طويلة بملابس سوداء، مع آخرين فى ملابس غير رسمية، خارج المعبد. وتدفقت عبارات التأبين من زعماء دوليين، حيث توقف وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين لفترة وجيزة فى طريقه إلى الولايات المتحدة صباح أمس الإثنين لتقديم العزاء. وانضمت أيضا وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى المعزين.

وبحسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، فقد وصل ما يقرب من 2000 رسالة عزاء من دول حول العالم.