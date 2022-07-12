تصريح جديد من واشنطن بشأن النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن "الرئيس جو بايدن وزعماء مجموعة السبع يدرسون بشكل مكثف وضع سقف لأسعار النفط الروسى، ويتشاورون مع دول ثالثة، وقد كلفوا وزارات المالية والطاقة للمضى قدما فى الاقتراح وذلك بهدف خفض عائدات النفط لروسيا".

وتواصل الدول الغربية مناقشة إجراءات مختلفة للحد من دخل روسيا من صادرات النفط والغاز، إذ ذكرت وثيقة لمجموعة السبع فى وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبى سيبحث مع شركاء دوليين سبلاً لتقييد أسعار الطاقة، بما فى ذلك بحث جدوى تطبيق قيود مؤقتة على أسعار الواردات.