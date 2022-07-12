نيوزيلندا تسجل ثانى إصابة بـ جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وذكر "راديو نيوزيلندا" اليوم الثلاثاء، أنه يجرى عزل المصاب فى شمال البلاد، مشيرا إلى أن الإصابة الجديدة غير مرتبطة بحالة الإصابة الأولى التى سجلتها البلاد، السبت الماضى، وصنفت السلطات الصحية خطورة انتشار "جدرى القردة" داخل البلاد بأنها "منخفضة".

وجدرى القردة هو مرض فيروسى حيوانى المنشأ يظهر بشكل رئيسى فى مناطق الغابات الاستوائية المطيرة فى وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى، يصاحب المرض عادة سريريًا الحمى والطفح الجلدى وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدى إلى مجموعة من المضاعفات الطبية، عادةً ما يزول مرض جدرى القردة من تلقاء ذاته وتستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع.