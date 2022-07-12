عاجل- مقتل 7 أشخاص فى قصف أوكرانى لمنطقة خيرسون

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر عسكرى، إن الأمر بمهاجمة نوفايا كاخوفكا فى منطقة خيرسون قد أصدره شخصيا رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكى، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة حوالى 40 آخرين.
وبحسب نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، فإن الضربة على نوفايا كاخوفكا تمت باستخدام صواريخ هيمارس "إم إل آر إس" الأمريكية، مشيرا إلى أن الضربة التى شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على نوفا كاخوفكا أدت إلى انفجار فى مستودعات الأسمدة المعدنية، وهناك ضحايا إضافة إلى تضرر فى البنية التحتية للمدينة.
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