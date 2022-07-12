سفير فنلندا بواشنطن: سرعة الانضمام لـ الناتو رسالة قوية لروسيا

جدة - نرمين السيد - أكد ميكو هوتالا سفير فنلندا لدى الولايات المتحدة أن سرعة المصادقة على انضمام بلاده إلى عضوية حلف شمال الأطلسى "الناتو" سيوجه رسالة قوية بأن الحلف يتصدى بحزم لروسيا بشأن العملية العسكرية فى أوكرانيا.





ودعا السفير - فى تصريحات أوردتها صحيفة ذا هيل الأمريكية، أمس الاثنين - المجتمع الدولى إلى البقاء صامدا فى دعمه لـ أوكرانيا. تأتى هذه الدعوة بينما يتعرض التضامن بين الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين والدوليين لاختبار بسبب ضغوط وأزمات محلية من بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة والمخاوف من الركود. وتشترك فنلندا مع روسيا فى حدود يبلغ طولها 830 ميلا، ومعها السويد، على وشك الانضمام إلى عضوية الناتو وذلك فى أعقاب العملية الغسكرية الروسية ضد أوكرانيا والذى بدأ فى أواخر شهر فبراير الماضى.

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