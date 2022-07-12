أوكرانيا تستدعى سفير كندا

وفى خطابه المسائى اليومى عبر تليجرام، قال زيلينسكى إن "وزارة الخارجية اضطرت لاستدعاء السفير الكندى فى بلادنا بسبب استثناء مرفوض رفضًا باتًا من العقوبات على روسيا"، معتبرًا أن القرار الكندى "لن ينظر إليه فى موسكو إلا على أنه علامة ضعف"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وتابع الرئيس الأوكرانى: "لا يساورن أحدًا أدنى شك فى أن روسيا ستحاول، ليس فقط خفض إمدادات الغاز إلى أوروبا إلى أقصى حد ممكن، بل أيضا قطعها بالكامل فى أكثر الأوقات حرجًا".
وكانت كندا أعلنت يوم السبت الماضى، أنها قررت تسليم ألمانيا التوربين الذى أرسل إليها للصيانة، لتخفيف أزمة الطاقة فى ألمانيا، وذلك بعدما أعلنت شركة غازبروم الروسية خفض الإمدادات إلى ألمانيا التى تعانى أزمة طاقة خطيرة، بسبب حاجتها إلى التوربين.
واقترحت ألمانيا، لتسهيل القرار على الكنديين "بالمعنى القانونى"، إرسال التوربين إلى برلين بدل روسيا، خوفًا من وقف موسكو لتدفق الغاز بالكامل قريبًا.
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