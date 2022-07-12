العالم اليوم - قتلى بهجوم أوكراني على خيرسون.. والعشرات تحت الأنقاض

انتم الان تتابعون خبر قتلى بهجوم أوكراني على خيرسون.. والعشرات تحت الأنقاض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 09:21 صباحاً - ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية، الاثنين، في بلدة نوفا كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن فلاديمير ليونتييف رئيس الإدارة العسكرية المدنية، التي عينتها روسيا في كاخوفكا بمنطقة خيرسون قوله: "تأكد بالفعل مقتل 7 وإصابة حوالي 60".

وأضاف: "ما زال هناك الكثير من الناس تحت الأنقاض. يتم نقل الجرحى إلى المستشفى، لكن العديد من الناس محاصرون في شققهم ومنازلهم".

وقال التقرير إن الهجوم أدى أيضا إلى انفجار مستودعات للأسمدة في المنطقة.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن قواتهم دمرت مستودع ذخيرة في نوفا كاخوفكا.

وقال سيرهي براتشوك، المتحدث باسم إدارة أوديسا، على تيليغرام إن نوفا كاخوفكا فقدت الآن مستودع الذخيرة الخاص بها.