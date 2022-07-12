اليابان تودع رئيس الوزراء السابق القتيل شينزو آبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 08:22 صباحاً - بالصلوات والزهور والأعلام الملفوفة بأشرطة سوداء، ودعت اليابان يوم الثلاثاء شينزو آبي، الشخصية المثيرة للاستقطاب والذي هيمن على السياسة بصفته رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد، قبل أن يُقتل بالرصاص في تجمع انتخابي الأسبوع الماضي.

ووسط وجود مكثف للشرطة، دخل رجال يرتدون سترات سوداء ونساء يرتدين ملابس سوداء معبد زوجوجي بوسط طوكيو لحضور مراسم الجنازة الخاصة. واصطفت حشود على جوانب الطرق المجاورة وسط حرارة الصيف الشديدة.

وكان المئات قد تدفقوا على المعبد مساء الاثنين لإلقاء نظرة الوداع على آبي، الذي توفي عن 67 عاما. وأحدث مقتله يوم الجمعة على يد عاطل استخدم مسدسا محلي الصنع حالة من الصدمة في بلد تندر فيه جرائم الأسلحة والعنف السياسي.

وكانت المراسم، المقررة في الساعة 0100 ظهرا (0400 بتوقيت جرينتش)، مغلقة أمام وسائل الإعلام واقتصرت على العائلة والأصدقاء المقربين.

وعقب المراسم، ستمر العربة التي تحمل جثمان آبي في وسط طوكيو. وسيمر الموكب بمنطقة ناجاتاشو، القلب السياسي للعاصمة، التي تضم معالم رئيسية مثل مبنى البرلمان الذي دخله آبي لأول مرة كنائب شاب في عام 1993، بعد وفاة والده السياسي، والمكتب الذي قاد منه البلاد على مدى فترتي ولاية كرئيس للوزراء، من 2012 إلى 2020.

ومنذ الصباح الباكر، تشكلت صفوف طويلة من المواطنين بملابس سوداء، اختلطوا مع آخرين في ملابس غير رسمية، خارج المعبد.

كانت كيكو نومي، وهي معلمة تبلغ من العمر 58 عاما، واحدة من كثيرين أتوا للصلاة ووضع الزهور أمام صورة كبيرة لآبي داخل أرض المعبد يظهر فيها ضاحكا ومرتديا قميصا أبيض.