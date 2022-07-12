3 ملفات عاجلة على مائدة لقاء وزيرة الخزانة الأمريكية مع نظيرها اليابانى

وسيركز اجتماع يلين أيضًا على العمل مع اليابان وشركاء موثوقين آخرين لبناء سلاسل توريد أقوى وأكثر مرونة للمساعدة فى خفض الأسعار للمستهلكين فى الولايات المتحدة، حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته فى 40 عامًا.
وقال مسؤول يابانى، إن الأجندة ستشمل أيضًا العملات، حيث سجل الين أدنى مستوى له فى 24 عامًا متجاوزًا 137 ينًا لـ الدولار يوم الاثنين، مما زاد من المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف المسؤول الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "ستتم مناقشة العملات كواحدة من مختلف القضايا".
وأوضح المسؤول إن يلين ستصف الخطوات التى تتخذها واشنطن لمعالجة التضخم، بينما تشاركها وجهة نظرها بأن الاقتصاد الأمريكى لا يزال قوياً للغاية، بالنظر إلى قوة سوق العمل الأمريكية.
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