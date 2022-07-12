نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يبدأ دوام الدوائر الحكومية بعد عيد الأضحى 1443؟ الموارد البشرية توضح نهاية الدوام الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الإجازة الخاصة بعيد الأضحى من الإجازات السنوية المميزة التي يحصل عليها كافة الموظفين بالقطاعات المدنية، والجهة المسؤولة عنها هي وزارة الموارد البشرية، إذ أن موضوع الإجازات متصدر كثيراً خلال هذه الفترة مع اقتراب عيد الأضحى، فالعيد مناسبة دينية عظيمة يحبها كافة المسلمين ويقومون بحيائها بالفرحة والسرور، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم بداية الدوامات بعد عيد الأضحى 1443 الموارد البشرية.

دوام الدوائر الحكومية بعد عيد الأضحى

وزارة الموارد البشرية قد صرحت بميعاد ابتداء دوام الدوائر الحكومية بعد العيد بأنه يوم الأربعاء الموافق 13/7/2022 ويوافق 14 من شهر ذي الحجة 1443، كما أبانت تفاصيل إجازة عيد الأضحى وانتهائها لكافة الموظفين داخل القطاعات العامة والخاصة، فهي مسؤولة عنهم، ولكن قطاع البنوك ليس معهم إذ أن البنك المركزي هو القادر على تحديد المواعيد الخاصة بالإجازات بالبنوك، وإليكم إجازة عيد الأضحى وفقاً لتحديد وزارة الموارد البشرية وهي كالآتي:

أولاً بدأت الإجازة خمسة ذو الحجة أربعة من يوليو لتنتهي 13 ذو الحجة 12 يوليو وهذا للقطاعات العامة السعودية، مدة هذه الإجازة ثمانية أيام.

أما بالنسبة للقطاعات الخاصة فإجازتهم تبدأ تسعى ذو الحجة ثمانية يوليو وتنتهي 13 ذو الحجة 12 يوليو مدة هذه الإجازة خمسة أيام فقط.

موعد ابتداء الدوام بعد الإجازة

وزارة الموارد قد أعلنت عن الميعاد الذي سيتم فيه استئناف الدوام بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، وبإمكان المراجعين أن يستكملوا أعمالهم بكافة الدوائر بعد العطلة، وإليكم موعد ابتداء الدوام من بعد الإجازة وهي كالآتي:

أولاً الدوام بالقطاع العام سيكون 14 ذو الحجة 13 يوليو وفقاً للمعلن من وزارة الموارد البشرية لكافة المؤسسات الحكومية التابعة للوزارة، ويستثنى من هذا الأمر البنوك فالوزارة ليست مسؤولة عن البنوك.

بداية الدوام بعد العطلة للقطاع الخاص 13 يوليو و14 ذو الحجة نفس توقيت ابتداء الدوام للقطاع العام، وبإمكان الأشخاص أن يراجعوا أعمالهم بالمؤسسات الخاصة وفقاً للمصرح به من وزارة الموارد.

إجازة العيد بقطاع البنوك

إن البنوك بالمملكة السعودية قطاعاً أساسياً يكون تابع للبنك المركزي، ولقد أعلن تعاوناً مع وزارة الموارد عن المواعيد الخاصة بالإجازات بكافة القطاعات التابعة له، وتستمر الإجازة سبعة أيام تبدأ سبعة ذو الحجة سته يوليو تنتهي 14 ذو الحجة 13 يوليو، وهذا طبقاً للمعلن من البنك المركزي، فالجميع سيعود بنفس اليوم ولكن ابتداء الإجازة هو الذي يكون مختلف، فإجازات القطاعات العامة تكن أكثر من القطاع الخاص وقطاع البنوك يكون قريب من عدد أيام إجازات القطاع العام.