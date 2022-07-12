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عمر شويل - جدة بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa للتقديم في الكليات العسكرية بالمملكة والكليات الأكثر إقبالا بين خريجي لثانوية العامة الجديدة، والتي يتم التقديم فيها وفق الشروط العامة للقبول في الكليات العسكرية وخطوات وكذلك نسب قبول الكليات والاشتراطات الخاصة بها، وقد انتظر الطلاب موعد فتح باب التسجيل من خلال بوبة القبول الموحدة والمنصة الوطنية للقبول والتسجيل، بينما ينتظر الطلاب مواعيد الإعلان عن نتائج الثانوية.

بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa رابط تقديم الكليات العسكرية 1444 نسب القبول

تقبل الكليات في القطاع العسكري السعودي تسجيلات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الحديثة للتقديم بالعمل العسكري داخل المملكة، وهنالك العديد من الكليات الأكثر إقبالا بين المواطنين بالمملكة، مثل كلية الملك فهد الأمنية، والتي يتم التسجيل في كافة الكليات من بوابة القبول العسكرية السعودية والمنصة الوطنية، ويكون على الراغبين في التسجيل الالتزام بالمعايير العامة والخاصة بالمجال العسكري بالمملكة.

قبول الكليات العسكرية 1444

يتم الالتزام بشروط التسجيل والقبول في المجال العسكري.

يقوم الطالب بالالتزام بنسب القبول لكل من القسم العلمي والأدبي.

يتم استكمال كافة الوثائق والالتزام بمنصات التسجيل.

يجب أن يتم الالتزام أيضا بمواعيد المقابلات الشخصية والكشف الطبي للطلاب.

إذا تم التخلف عن أي من الشروط السابقة لا يتم قبول الطلب من البداية.

الكليات التي يتم التسجيل فيها

كلية الملك خالد العسكرية.

كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي.

كلية الملك فهد الأمنية.

كلية الملك فيصل الجوية.

كلية الملك عبد العزيز الحربية.

ما هو معدل القبول في الثانوي( العلمي – الأدبي)

يتم تحديد 80% للقسم العلمي مع اجتياز اختبارات القدرات العامة بنسبة 60% – نسبة القبول في التحصيلي 60%

ما هي شروط القبول بالتسجيلات في الكليات العسكرية

يكون شرط الجنسية السعودية من أول الشروط.

لا يجب أن يتخطى عمر المتقدم 22 عام.

يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة بنسب القبول المعتمدة بالكليات العسكرية.

يتم الزواج من سعودية فقط.

يجب خلو السجل الجنائي من أي مخالفات.

يتم الخضوع للكشف الطبي.

لا يجب أن يكون طرد من قبل من أحد الكليات العسكرية.

يتم الإعلان عن القبول المبدئي ويعتمد القبول النهائي على المقابلات الشخصية.

يجب أن يتعهد ولي الأمر خطيا بخدمة الطالب بالكلية لمدة 8 سنوات.

خطوات التسجيل في رابط بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa