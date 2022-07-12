موسكو: إلغاء القيود على روسيا يؤدى إلى انخفاض الأسعار العالمية

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن سيلوانوف خلال رده على سؤال حول رأيه باقتراح "غازبروم" لبيع الغاز الطبيعى المسال بالروبل، قال: "نحن ندعمها بكل الطرق الممكنة".. داعيًا إلى توسيع نطاق ممارسة دفع ثمن السلع المصدرة بالروبل إلى أقصى حد ممكن.
وردا على سؤال، عن ماهية السلع، باستثناء الغاز عبر خطوط الأنابيب، التى يمكن تحويل دفع ثمنها إلى روبل فى المستقبل القريب، قال: "نحن نؤيد تحويل أى صفقات فى التجارة الخارجية إلى العملة الروسية. فى ظل الظروف الحالية هذا عادل" .. مشيرًا إلى أن شراء العملة بموجب قانون الميزانية، إذا تم تجديده، يجب أن يتم بعملات الدول الصديقة.
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