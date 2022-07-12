نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام الصدارة والقاع.. موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب ، من جديد تستأنف مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2021 ، ومن الجولة 24 ولحساب مرحلة الإياب، يستضيف مساء الثلاثاء 12 يوليو 2022، ملعب ستاد القاهرة الدولي مواجهة كلاسيكية قوية، تجمع فريقا المقاولون العرب والزمالك ، والتي تحمل طابعي الإثارة والثأر، خاصةً لذئاب الجبل، والذين يسعون للخروج من النفق المظلم الحالي، بينما يطمح الفارس الأبيض إلى تأمين الصدارة، قبيل استكمال غريمه التقليدي الأهلي مؤجلاته في الدوري العام المصري .

نتناول خلال السطور المقبلة، كافة التفاصيل والأخبار والكواليس عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة الفريقين ونتائجهما في النسخة 63 من الدوري المصري 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون العرب .

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

مواجهة جديدة إذن من كلاسيكيات كرة القدم المصرية، تجمع يوم الثلاثاء فريقا المقاولون العرب والزمالك .

حيث يسعى الضيوف أولًا لتعويض خسارة مواجهة الذهاب (1-2).

ومن ثم الانطلاق نحو الخروج من دوامة القاع التي تجمع المقاولون بالثنائي إيسترن كومباني ومصر المقاصة على الترتيب.

فيما يعول أبناء ميت عقبة على مواجهة الثلاثاء، لتأكيد التفوق في لقاء الدور الأول.

إلى جانب الابتعاد في صدارة ترتيب البطولة المحلية التي يحمل الفريق لقبها من الموسم الماضي.

نستعرض بدايةً ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة 24 :

ننوه إلى أن مباريات الأسبوع 24 من الدوري العام المصري تشهد مواجهات قوية.

ففي نفس توقيت مباراة الزمالك والمقاولون ، تقام مباراة طلائع الجيش وبيراميدز .

تليهما مباراة الأهلي وفيوتشر في ختام لقاءات اليوم الأول من الجولة.

نادي الزمالك

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الضيافة نادي الزمالك المصري.

والذي يواصل طريقه، نحو الحفاظ على لقب النسخة الأخيرة من الدوري المصري.

رغم المنافسة الشرسة من الثنائي بيراميدز والأهلي .

حيث يحتل فريق مدرسة الفن والهندسة صدارة ترتيب المسابقة المحلية المصرية.

وذلك برصيد 51 نقطة وصافي (16) هدفًا.

بفارق نقطتين فقط عن الأهرام و6 نقاط عن الشياطين الحمر.

غير أن الأهلي يتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب .

وخلال الموسم الحالي، تمكن بطل الدوري المصري من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 3 أخرى.

ولكن خسر الفريق في 4 لقاءات في 23 جولة خاضها.

وفي آخر 5 مباريات للزمالك في الدوري ، تمكنت كتيبة المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا من حصد 10 نقاط.

وذلك من 3 انتصارات على الإسماعيلي والبنك الأهلي بنتيجة واحدة (2-1).

إضافة إلى فوز صعب في الجولة الأخيرة على سيراميكا كليوباترا (3-2).

وتعادل إيجابيًا مع غريمه التقليدي الأهلي في القمة 124.

وتلقى خسارة واحدة أمام طلائع الجيش بهدف.

نادي المقاولون العرب

على الجهة المقابلة، يدخل نادي المقاولون العرب المصري مواجهة الثلاثاء، مدافعًا عن تاريخه.

فالفريق المميز بالألوان الصفراء، يعد واحدًا من أعرق الأندية في كرة القدم المصرية.

وقد سبق له التتويج بلقب في الدوري المصري.

فضلًا عن ألقاب أخرى في مسابقات كأس مصر وكأس السوبر المصري وغيرها.

حاليًا يحتل ذئاب الجبل المرتبة الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري .

وذلك برصيد 20 نقطة وصافي (-5) أهداف.

حيث حقق خلال 22 جولة 3 انتصارات فقط، وتعادل في 11 مباراة.

ولكن تجرع الفريق مرارة الخسارة في 8 لقاءات.

وفي آخر 5 مباريات للمقاولون العرب في الدوري ، تمكن أبناء المدير الفني الوطني محمد عودة من جمع 4 نقاط فقط.

إذ تعادل في 4 مباريات، إيجابيًا مع إيسترن كومباني والبنك الأهلي بنفس النتيجة (1-1).

كما تعادل مع إنبي بنتيجة (2-2)، وتعادل سلبيًا كذلك مع الإسماعيلي.

وللمفارقة فقد خسر مؤخرًا وبنفس نتيجة مضيفه في مواجهة الثلاثاء “الزمالك” من أمام طلائع الجيش.

تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون العرب

على صعيد المواجهات بين المقاولون العرب والزمالك في الدوري المصري ، فقد سبق للناديين أن التقيا 73 مرة، وفق ما رصدناه في “ثقفني”.

فاز الزمالك في 50 مباراة، بينما حقق المقاولون العرب الفوز في 8 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 15 مواجهة.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الزمالك أمام المقاولون العرب ، أحرز الفارس الأبيض 115 هدفًا، بينما سجل ذئاب الجبل 50 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاء الزمالك والمقاولون ، فكانت فوز أبناء ميت عقبة (4-2).

جاء ذلك، في مواجهة الدور الثاني من الدوري المصري موسم 2007/2006 .

والذي حسم الأهلي لقبه برصيد 73 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك.

شهدت المباراة تسجيل جمال حمزة هدفين للزمالك، كما سجل المهاجم النيجيري بوبا مانسواه هدفين للمقاولون.

ويعد هذا هو الفوز الأكبر لـ الزمالك ضد المقاولون العرب في تاريخ مواجهات الناديين.

أما عن أكبر انتصار لـ المقاولون العرب ضد الزمالك ، فجاء بنتيجة (3-0).

وهو ما تحقق في لقاء الذهاب من الدوري المصري موسم 1998/1997 .

والذي توج به الأهلي أيضًا برصيد 68 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الزمالك.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة المرتقبة، مساء الثلاثاء، عند الساعة السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب ، فسيكون الحكم الدولي المصري أمين محمد عمر وفق ما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم ( EFA ).

ستقوم قنوات أون تايم سبورت التي تبث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات بتغطية أحداث اللقاء.

وبشأن معلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب ، فلم يتم الإفصاح عن طاقم التعليق على اللقاء وفق متابعتنا المستمرة في “ثقفني”.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على جميع التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من الدوري المصري ، فضلًا عن تاريخ مواجهات المقاولون العرب والزمالك .