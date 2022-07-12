العالم اليوم - الفيدرالي في أتلانتا يعتبر معدلات الفائدة الحالية "تيسيرية"

انتم الان تتابعون خبر الفيدرالي في أتلانتا يعتبر معدلات الفائدة الحالية "تيسيرية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 06:21 صباحاً - أكد رئيس الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أن أحدث بيانات للتضخم ليست "مشجعة" بالقدر الذي كان يتمناه، مضيفا أن غياب تحسن من شهر لآخر في وتيرة زيادات الأسعار يبرر زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في سعر فائدة الأموال الفيدرالية، عندما يجتمع صانعو السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في وقت لاحق هذا الشهر.

وجاء في محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي والذي عقد في 14-15 يونيو أن المسؤولين يشعرون بالقلق من "أن الضغوط المرتبطة بالتضخم لا تبدي مؤشرات على أنها تتراجع" ما يعني بأن ارتفاع الأسعار قد يكون "مستمرا بشكل أكبر مما كانوا يتوقعون سابقا".

وقال رئيس الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك،"المعلومات التي وردت في البضعة أشهر الماضية أشارت إلى حاجة إلى الوصول إلى موقف حيادي بسرعة أكبر"، مشيرا إلى أن سعر فائدة الأموال الفيدرالية الحالي، الذي يقع في نطاق بين 1.5 بالمئة و1.75 بالمئة، ما زال في رأيه "تيسيريا" ويشجع النشاط الاقتصادي.

وأضاف أنه بعد الزيادة المتوقعة في معدلات الفائدة في اجتماع يوليو "ستيعين علينا أن نرى كيف سيتطور الاقتصاد."

وقال أيضا إن توقعات التضخم في الأمد الطويل "مشجعة" وتشير إلى أن الناس والأسواق لديهم ثقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يذكر أن معدلات التضخم الأميركية قد ارتفعت في مايو مسجلة أعلى مستوى منذ 1981 عند 8.6%، مقابل 8.3% في أبريل، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل.

ومن المتوقع أن تصدر بيانات التضخم لشهر يونيو يوم الأربعاء القادم وتشير التقديرات الأولية ارتفاع التضخم إلى 8.8%.