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عمر شويل - جدة الاستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي، تتعدد الأسر التي تعيش في حالة ن الضيق، وذلك بسبب قلة الموارد المالية التي تحصل عليها، فجدهم يعيشون تحت خط الفقر، يحتاجون للملبس، والمسكن، ليس هذا فحسب، بل أن طبيعية المعيشة التي يعيشونها، تعتبر غير ملائمة بأي حال من الأحوال، للوضع الذي يجب أن يعيش فيه أي إنسان، نجد أن الدولة لم، ولن ترضى بأن يعيش مواطنيها مثل هذه المعيشة، فتتدخل لوضع الحل.

الاستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

استطاعت الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، أن تقدم يد العون لهذه الأسر، حيث قدمت لهم مشروع تكافل وكرامة، والذي يمكن من خلاله أن تحصل هذه الأسر على معاش شهري، يساعدها في معيشتها.

ومن هنا بدأ الكثير من هذه الأسر يبحث عن الطريقة التي تمكنهم من الدخول على موقع التسجيل، مع إتمام عملية الاستعلام بواسطة الرقم القومي، وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على ذلك المعاش.

وحتى يمكنكم معرفة ذلك، عليكم أن تتبعوا مجموعة الخطوات التي سوف نقوم بسردها لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكنكم بكل سهولة، أن تقوموا بعملية الاستعلام هذه بكل بساطة، كل ما عليكم فقط، أن تقوما باتباع الخطوات التي سوف نذكرها لكم وهي كالآتي:

عليكم أن تقوموا في البداية بالدخول على الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية.

بعد أن تقوموا بالدخول، عليكم أن تختاروا من بين العديد من الخيارات، فتقموا بالضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

بعد ذلك سف تفتح أمامكم صفحة أخرى، عليكم أن تقوموا بكتابة جميع بياناتكم بها، فتقوموا بكتابة كلًا من الاسم، وكذلك الرقم القومي، ثم تقوموا بكتابة العنوان.

بعد الانتهاء من البيانات الخاصة، عليكم أن تقوموا بتحديد تلك المحافظ التي تنتمون لها، ثم تقوموا بتحديد المكتب الخاص بالشؤون الاجتماعية الذي تتبعونه.

هنا تكونوا قد قمتم بكل الخطوات، وتتبقى الخطوة الأخيرة، وهي أنه بعد الانتهاء من ذلك، عليكم أن تقوموا بالضغط على كلمة استعلام، وبعها سوف يظهر أمامكم كافة المعلومات التي تريدونها.

في ختام ذلك المقال، نكون قد قدمنا لكم كافة المعلومات التي تخص موضوع مقالنا الاستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي، فبعد أن تقوموا بالاطلاع على ذلك المقال، يمكنكم بعدها من القيام بعملية الاستعلام بكل سهولة.