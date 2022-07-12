نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب رقم الاكتتاب والاسم تطبيق وزارة التربية السورية moed gov sy خلال أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب رقم الاكتتاب والاسم ، هو ما سنتابعه معكم من خلال موقعنا حيث يترقب جميع الطلبة والطالبات صدور نتائج التاسع الأساسي والشرعي في سوريا 2022 وزارة التربية السورية moed gov sy ، كما يبحث الكثير من الآن عن رابط استخراج نتائج تاسع سوريا ، ومن خلال ما نسعى لتقديمه عبر موقعنا ثقفني، سنوافيكم بأهم وأخر الأخبار فيما يخص ذات الشأن وذلك نقلاً عن المصادر الإلكترونية الموثوقة مثل صفحات التواصل الاجتماعي التي تهتم بأخبار نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب رقم الاكتتاب والاسم عبر موقع وزارة التربية السورية.

نتائج التاسع 2022 في سوريا

نتائج التاسع 2022 في سوريا ، أكدت مصادر تربوية أن جميع الطلاب والطالبات بالصف التاسع في سوريا الأساسي والشرعي قد انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الثاني. والجميع الآن في حالة ترقب وانتظار لما سيتم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية السورية، حيث ستعمل وزارة التربية السورية على تفعيل رابط الاستعلام عن النتائج في وقت قريب.

وأشارت تلك المصادر التربوية أن عملية امتحانات الصف التاسع في سوريا قد صارت على قدم وساق وفقاً لما هو مخطط له ووفقاً لجميع التدابير والإجراءات الاحترازية من أجل سير الامتحانات بشكل سليم، ويزداد البحث عبر المحرك العالمي جوجل تزامناً مع انتهاء الامتحانات.

نتائج التاسع في سوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب والاسم

ونقلاً عن صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحمل اسم سوريانا التعليمية فقد نشرت على لسان رئيس دائرة الامتحانات في ريف دمشق، أنه تم الانتهاء من تصحيح ومراجعة عدد كبير من مواد الصف التاسع في سوريا وما زالت عمليات التصحيح والتدقيق مستمرة حتى أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك من أجل الإسراع والتجهيز للإعلان عن نتائج التاسع أساسي وشرعي.

وفي ذات السياق، أكد معاون وزير التربية السورية أنه على جميع المدرسين والموجهين الالتزام بمراكز التصحيح والمراجعة لأوراق إجابات طلبة وطالبات الصف التاسع ، وأن تكون عمليات التصحيح بدقة شديدة من أجل إعطاء كل طالب وطالبه حقهم في الدرجات. كما أشار أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح في محافظة طرطوس.

رابط نتائج التاسع 2022 في سوريا

من خلال الرابط الذي سيتم تفعيلة من قبل وزارة التربية السورية، سيتمكن الجميع من استخراج نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب رقم الاكتتاب والاسم ، وذلك من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية السورية أو من خلال تطبيق النتائج الامتحانية، يُمكنكم الحصول على نتائج التاسع في سوريا 2022 ، وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص ذات الشأن.

وكانت وزارة التربية السورية قد أطلقت تطبيق يُمكن جميع الطلبة والطالبات من الحصول على نتائج البكالوريا والتاسع في سوريا حسب رقم الاكتتاب ، وهو ما تم العمل عليه تزامناً مع إعلان نتائج البكالوريا السورية برقم الاكتتاب والاسم، ويعمل تطبيق نتائج التاسع في سوريا 2022 على جميع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، ولا تعمل على نظام ios آيفون، وأكدت وزارة التربية السورية أنها ستعمل على تحديث التطبيق ليعمل على هواتف آيفون.