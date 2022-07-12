العالم اليوم - هيونداي.. خطوة جديدة نحو عالم السيارات الكهربائية

انتم الان تتابعون خبر هيونداي.. خطوة جديدة نحو عالم السيارات الكهربائية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 04:18 صباحاً - تخطط شركة "هيونداي مورتور" لصناعة السيارات لبناء أول مصنع مخصص بالكامل لإنتاج السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية، حسبما قالت نقابة عمال الشركة، الثلاثاء.

ووفق المصدر، تستهدف الشركة بدء الإنتاج بحلول عام 2025.

وفي مايو، قالت مجموعة "هيونداي" التي تضم "هيونداي موتور" و"كيا كورب"، إنها تخطط لاستثمار 63 تريليون وون (48.07 ملياردولار) في كوريا الجنوبية، حتى عام 2025.

وقالت النقابة في بيان إن الشركة قدمت التعهد خلال مفاوضات جارية حول الأجور، لكن لم يتسن الحصول على تعليق من "هيونداي موتور" بشأن المصنع الجديد.

وفي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، صوت أعضاء نقابة عمال "هيونداي موتور" في كوريا الجنوبية لصالح إضراب محتمل لأول مرة منذ 4 سنوات، بسبب مطالب بزيادة الأجور والغضب من أن الإدارة تعطي الأولوية للاستثمار الخارجي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية في مايو، إنها تخطط لاستثمار 5.5 مليار دولار لبناء مصنع للسيارات الكهربائية والبطاريات في ولاية جورجيا الأميركية.

ومن المقرر أن يبدأ إنشاء مصنع جورجيا في أوائل عام 2023، على أن يبدأ الإنتاج التجاري في النصف الأول من عام 2025، وفقا لـ"هيونداي موتور".