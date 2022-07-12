نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ظهور نتائج البكالوريا 2022 الجزائر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج شهادة البكالوريا ٢٠٢٢ في الجزائر، وباتت هذا الموضوع الشغل الشاغل للكثير من طلبة وطالبات شهادة الثانوية العامة في دولة الجزائر الشقيقة، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن موعد الرسمي لإعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٢ خلال شهر يوليو الجاري، حيث من المقرر أن جميع الطلاب والطالبات الاستعلام بشكل فوري عن نتائج الباكالوريا عن طريق التسجيل من خلال موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، يذكر أن وزارة التربية والتعليم الجزائرية قد كشفت أن نتيجة الامتحانات سوق تكون متاحة من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فقط لأنها هي المنصة الرئيسية والمسؤولة عن عرض نتائج تلك الإمتحانات.

نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

وذكرت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بأنه قد تم تحديد يوم الاربعاء المقبل الموافق الثالث عشر من شهر يوليو الجاري، حيث سوف يكون تلك اليوم هو الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الشهادة الجزائرية لجميع الطلبات الجزائريون والمغتربين وبشكل رسمي في جميع اعمال التصحيح وتقدير تلك التقدير، كما يتم في الوقت الحالي تصحيح الاوراق مجددا من أجل سهولة رفع الدرجات ع المواقع في الوقت الحالي، حيث راجع كراسات الإجابة العديد من المدرسين والموجهين العرب والمصريين بالأخص حيث يعمل العديد من المعلمين المصريين في الوقت الحالي بالإضافة إلى العديد من المدرسين العرب، عد إتمام كل المراحل المذكورة والتي تتطلب تركيزا ودقة لحماية حق كل تلميذ، وحتى يتم ترتيب العملية الحسابية لكل المجالات، سواء من حيث المعدلات الأعلى أو الناجحين بتقدير أو حتى الراسبين الذين لم يكتب لهم النجاح لعدم تمكّنهم من الحصول على معدل النجاح 10 من 20، وإلى غاية تحديد الموعد عشية الإعلان عن هذه النتائج، يبقى التلاميذ يترقبون الموعد بفارغ الصبر، وهي من أصعب المراحل التي يعيشها المترشحون للبكالوريا كل سنة.

خطوات التعرف على نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ في الجزائر

من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وذلك كما صرحت عمها وزارة التربية الوطنية والتي جاءت على الشكل التالي وعن طريق الرابط التالي.