جدة - نرمين السيد - وكشفت أن مكاتب التجنيد فى أوكرانيا بدأت فى تسليم كل شخص فى البلاد أوامر استدعاء للانضمام للقوات الأوكرانية، لهذا السبب.
وأضافت الصحيفة أن روسيا تشعر بالقلق حيال الأساليب التى تتبعها السلطات الأوكرانية لتجنيد الشبان، مضيفة أن أوامر الاستدعاء يتم تسليمها عند أبواب ومداخل الكنائس وهو ما سبب شعورا بالاستياء لدى القساوسة.
وذكرت "ديلى ميل" أن مسؤولى مكاتب التجنيد فى يلاحقون الشباب على الشواطئ فى أوديسا، مشيرة إلى اعتراف أحد السكان بغرب أوكرانيا بأنه لزم منزله حتى لا ينضم إلى القوات الأوكرانية.
وأوضح كاتب المقال أن القائد العام للجيش الأوكرانى فاليرى زالوجنى، كا قد فرض قيودا صارمة على تحركات الرجال من سن 18 وحى 60 سنة.
ولفت إلى أن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى ألغى هذا القرار فى وقت لاحق، ولكنه يظهر ما تتعرض له القوات الأوكرانية من خسائر كبيرة فى هذه الحرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحيفة: أوكرانيا تفقد 20 ألف جندى شهريا فى الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.