صحيفة: أوكرانيا تفقد 20 ألف جندى شهريا فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وكشفت أن مكاتب التجنيد فى أوكرانيا بدأت فى تسليم كل شخص فى البلاد أوامر استدعاء للانضمام للقوات الأوكرانية، لهذا السبب.

وأضافت الصحيفة أن روسيا تشعر بالقلق حيال الأساليب التى تتبعها السلطات الأوكرانية لتجنيد الشبان، مضيفة أن أوامر الاستدعاء يتم تسليمها عند أبواب ومداخل الكنائس وهو ما سبب شعورا بالاستياء لدى القساوسة.

وذكرت "ديلى ميل" أن مسؤولى مكاتب التجنيد فى يلاحقون الشباب على الشواطئ فى أوديسا، مشيرة إلى اعتراف أحد السكان بغرب أوكرانيا بأنه لزم منزله حتى لا ينضم إلى القوات الأوكرانية.

وأوضح كاتب المقال أن القائد العام للجيش الأوكرانى فاليرى زالوجنى، كا قد فرض قيودا صارمة على تحركات الرجال من سن 18 وحى 60 سنة.

ولفت إلى أن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى ألغى هذا القرار فى وقت لاحق، ولكنه يظهر ما تتعرض له القوات الأوكرانية من خسائر كبيرة فى هذه الحرب.