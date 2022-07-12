خسائر ضخمة للشركات الصغيرة بسبب انقطاع الإنترنت

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الاتحاد الكندى للأعمال المستقلة، اليوم الإثنين، إن العديد من الشركات الصغيرة خسرت آلاف الدولارات يوم الجمعة الماضى، عندما أدى انقطاع الانترنت فى شبكة شركة "روجرز" إلى إعاقة خدمات الإنترنت والهاتف.





وتعرضت أكبر شبكة هواتف محمولة وإنترنت فى كندا لعطل كبير يوم الجمعة الماضى أدى إلى انقطاع الخدمة وامتد أثره إلى ماكينات الصراف الآلى والخطوط الساخنة.

كما تأثرت أعمال حكومية بالأعطال الرئيسية التى تعرضت لها شبكة روجرز للاتصالات وسط تعهدات من قبل الشركة بأنها تحاول حل المشكلة التى أثرت فى جميع أنحاء البلاد فى أقرب وقت ممكن.

ويقول دان كيلى إن الانقطاع كان محبطا لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين لم يتمكنوا من معالجة الطلبات عبر الإنترنت، واستخدام تطبيقات توصيل الطعام وحتى معالجة معاملات بطاقات الائتمان أو الخصم لأنها جميعها تستخدم شبكة روجرز.

ويعتقد كيلى أنه يجب منح أصحاب الأعمال شهرا مجانيا من خدمة روجرز لتعويض الخسائر التى حدثت فى الوقت الذى كانت تحاول فيه الشركات التعافى من جائحة كورونا.

واعتذر الرئيس التنفيذى لشركة روجرز، تونى ستافيرى، اليوم الإثنين، عن انقطاع الخدمة الذى استمر طوال يوم الجمعة تقريبا وامتد حتى نهاية الأسبوع بالنسبة للبعض.

وتوفر شبكة روجرز خدمات الاتصالات لحوالى 11 مليون مشتركا كنديا، وتمتلك الشركة المشغلة لها حصة فى كل شئ فى كندا تقريبا من لعبة الهوكى وحتى محطات التلفزيون المدفوعة.