بلينكن يوجه اتهاما عاجلا لـ روسيا والصين

وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بلينكن خلال تصريحات لقناة "PBS" التايلاندية، إن السماح باستمرار العملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا يعود بالضرر على العالم، حيث يسهل على الدول الكبرى تخويف الدول الصغيرة، مشيرا إلى أن هذا عكس النظام القائم على القواعد.
وأضاف أن التظام العالمى يتعرض للتحدى من قبل الصين أيضًا نظرًا لتنامى عدوانها فى المنطقة وتزايد العنف والقمع بالداخل، واصفًا إياها بأنها تريد نظاما دوليا ولكن مع بعض التعديلات.
وتابع وزير الخارجية الأمريكى: "النظام الذى حاولنا الدفاع عنه والمحافظة عليه هو فى الأساس ليبرالى فى قيمه، وربما تهدف الصين إلى نظام غير ليبرالى إلى هذه الدرجة ويعكس مجموعة مختلفة من القيم".
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