العالم اليوم - بالفيديو.. الإعلان عن مدرب منتخب مصر الجديد

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. الإعلان عن مدرب منتخب مصر الجديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 02:15 صباحاً - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، تولي البرتغالي روي فيتوريا منصب المدير الفني لمنتخب "الفراعنة"، خلفا لإيهاب جلال.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب على صفحته في "فيسبوك"، إنه توصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو قصيرا للمدرب الجديد يقول فيه: "أنا روي فيتوريا، مدرب المنتخب المصري للسنوات الأربع المقبلة".

كما نشر صورة تجمع فيتوريا، لاعب الوسط السابق، مع عضو مجلس إدارة الاتحاد حازم إمام، أثناء توقيع العقد.

وسبق لفيتوريا (52 عاما) خوض عدة تجارب تدريبية في بلاده، أبرزها مع بنفيكا بين عامي 2015 و2019، علما أنه قاد أيضا النصر السعودي وسبارتاك موسكو الروسي.

وأقيل جلال مؤخرا بعد مسيرة قصيرة للغاية مع منتخب مصر، لعب خلالها 3 مباريات حيث فاز بصعوبة على غينيا وتلقى خسارتين من إثيوبيا وكوريا الجنوبية.