العالم اليوم - أدنى مستوى في 20 عاما.. اليورو يعادل الدولار

انتم الان تتابعون خبر أدنى مستوى في 20 عاما.. اليورو يعادل الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 01:18 صباحاً - هوى اليورو لأدنى مستوى في 20 عاما، الإثنين، واقترب بشدة من مستوى التعادل مع الدولار، بفعل مخاوف بأن أزمة طاقة ستدفع المنطقة إلى ركود.

وفي المقابل، تلقى الدولار دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.

وهبط اليورو 1.3 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.0045 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر 2002.

وارتفع الدولار 1.14 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية، ليصل مؤشره إلى 108.226، وهو أقوى مستوى له منذ أكتوبر 2002.