اليمن: حالة خزان النفط صافر تزداد تدهورا ما ينذر بحدوث كارثة

جدة - نرمين السيد - قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدى إن حالة خزان النفط (صافر) تزداد تدهورًا؛ وهو ما ينذر بحدوث كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية غير مسبوقة فى اليمن، وستمتد إلى دول الجوار بل ستصل إلى خليج عدن والمحيط الهندى، وتهدد خطوط الملاحة الدولية فى العالم.





وأضاف السعدى -فى بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولى خلال الجلسة المفتوحة حول الحالة فى الشرق الأوسط- "أن التقارير تفيد بقيام ميليشيا الحوثى الانقلابية بنشر وزرع الألغام البحرية فى مناطق واسعة من البحر الأحمر، بما فى ذلك حول المنطقة المجاورة بالخزان؛ وهو أمر يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن البحرى فى البحر الأحمر، ولجهود الأمم المتحدة لمعالجة وضع الخزان. ودعا السعدى -فى بيانه، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- مجلس الأمن والمجتمع الدولى إلى ممارسة الضغط على الحوثيين؛ لضمان التزامهم بهذه الخطة، "ونجدد الدعوة للمساهمة فى استكمال تمويلها لتجنب آثار الكارثة الوشيكة".

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