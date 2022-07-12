نواب حزب المحافظين يبدأون التصويت لاختيار خليفة جونسون الأربعاء

وقال السير جراهام برادى، رئيس لجنة 1922 لنواب حزب المحافظين - وهى اللجنة الخاصة باختيار رئيس وزراء بريطانيا - إن الترشيحات ستفتح وتنتهى يوم غد الثلاثاء، بحسب صحيفة (ايفيننج ستاندارد) البريطانية.
وقال "برادى" إن الاقتراع الأول لنواب المحافظين سيجرى يوم الأربعاء مع إجراء تصويت ثان يوم الخميس.
ويحتاج كل مرشح إلى 20 ترشيحًا على الأقل من زملائه فى البرلمان من حزب المحافظين لوضعه فى الاقتراع الأول - وهو رقم أعلى مما كان عليه فى المنافسات السابقة.
يأتى ذلك بعد أن حذر ساجيد جافيد، أحد المتنافسين على المنصب، من أن المحافظين يواجهون "النسيان الانتخابى" إذا لم يتغيروا.
وقال وزير الصحة السابق، الذى أطلق محاولته لشغل منصب رئيس الوزراء يوم الإثنين، "على مدى العامين الماضيين، تراجعت سمعتنا فى معظم الأساسيات، يعتقد الكثير من الناس الآن أن حزب العمال أفضل للحكم، والبعض منهم يقول إن العمال أكثر كفاءة وأكثر احتمالا لخفض الضرائب".
وحتى الآن تقدم 11 نائبا من حزب المحافظين إلى المنصب الأعلى بعد استقالة بوريس جونسون الأسبوع الماضى - مع إحتمال إنضمام وزيرة الداخلية بريتى باتيل للسباق.
فى وقت سابق، انضمت ليز تروس إلى هذه الموقعة، وتعهدت بخفض الضرائب "من اليوم الأول".
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