نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول المركزي 2022-2023 بالرقم الامتحاني أسماء المقبولين في الجامعات والمعاهد العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول المركزي 2022-2023 بالرقم الامتحاني ، يترقب جميع الطلبة والطالبات بالعراق الإعلان عن نتائج القبول المركزي للجامعات والمعاهد العراقية للعام الدراسي الجديد، ومن المنتظر أن تعلن وكالة الأنباء العراقية ووزارة التربية العراقية عن موعد نتائج القبول المركزي 2023 ، وذلك تزامناً مع إعلان نتائج السادس الاعدادي للقسم العلمي الأحيائي و التطبيقي والأدبي الدور الثاني، ومن المعلوم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستعلن عن نتائج القبول المركزي 2023 في الجامعات والمعاهد العراقية والتي ستكون عبارة عن ملفات pdf تحتوي على أسماء جميع الطلاب المقبولين.

نتائج القبول المركزي 2022-2023

نتائج القبول المركزي 2022-2023 بالرقم الامتحاني ، كما توفر البوابة الإلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة رابط الإطلاع على نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني ، وهو الرابط الذي سنرفقه أدناه. وكانت بعض المصادر التربوية قد أكدت أنه من المنتظر الكشف عن موعد نتائج القبول المركزي 2023 قريبا.

وستكشف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن كافة التفاصيل التي تخص الحدود الدنيا ونسب القبول بالجامعات والمعاهد العراقية وذلك بعد إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2022 ، ويُمكن لجميع الطلاب والطالبات متابعة جميع الأخبار الهامة بخصوص إعلان نتائج القبول المركزي 2022-2023 من خلال الدخول عبر صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني

وقد نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشوراً بخصوص الامتحانات النهائية لطلاب المجامعات العراقية مضمونة :”توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات كافة بإعلان نتائج الامتحانات النهائية في مواقعها الرسمية والشروع ببرامج التدريب الصيفي وإجراء الاستعداد والتعاون التام مع وزارة التربية لاحتضان امتحانات السادس الإعدادي وتوفير الدعم اللازم والإمكانات الخدمية الساندة والشروع بتنفيذ متطلبات العام الدراسي الجديد 2023/2022 الذي يبدأ اعتبارا من الثاني من تشرين الأول المقبل.”

كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، أنها على أتم استعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 وموسم القبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023-2022 في ضوء الشروط وكافة الإجراءات القانونية التي سيتم الكشف عنها عما قريب وسيتم توضيح الدليل الخاص بالطلاب والاستمارة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.

رابط نتائج القبول المركزي 2023 بالرقم الامتحاني

من خلال الدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ، سيتمكن جميع الطلاب والطالبات خريجي الصف السادس الإعدادي ومن تقدموا للالتحاق بالجامعات والمعاهد العراقية الإطلاع على نتائج القبول المركزي 2022-2023 بالرقم الامتحاني، وسوف نوفر لكم قريباً رابط ملفات pdf تحتوي على أسماء المقبولين في الجامعات العراقية.