LINK رابط موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر دورة جوان برقم التسجيل onec.dz عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

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عمر شويل - جدة تصدر رابط موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر دورة جوان يونيو قائمة محركات الآلاف من طلاب وطالبات شهادة البكالوريا وأولياء أمورهم في جميع أنحاء المدن الجزائرية لمعرفة موعد الإعلان عن نتائج شهادة الباك 2022 بعد مرور أكثر من أسبوعين على الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية للعام الدارسي الجاري والتي بدأت من يوم 17 يونيو واستمرت حتى يوم 17 من الشهر ذاته، وسط إجراءات وتدابير مشددة من قبل وزارة التربية الوطنية للحد من حالات الغش بين الطلاب والحفاظ على سلامتهم من الإصابة وتفشي أي أمراض فيما بينهم خلال أداء الاختبارات.

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن موعد إعلان نتائج البكالوريا 2022 الجزائر خلال الساعات القليلة المقبلة من يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو / تموز في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الجزائر حسبما نشرت عدد من المواقع المحلية الجزائرية حيث أوضحت وزارة التربية الوطنية أن أعمال تصحيح الدفاتر الامتحانية وتصحيح ومراجعة الإجابات جرت بدون أي مشاكل بعد استكمال إجرارات الرقابة.

وأشارت التربية الوطنية إلى أن نتائج الاختبارات النهائية لطلاب الباك 2022 جرت فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات وذلك تمهيدًا لإعلان نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل وكلمة المرور عبر موقع موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

وحددت وزارة التربية الوطنية الجزائرية موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات للإعلان عن نتائج الباك 2022 الجزائر للتيسير على الطلاب في معرفة النتيجة بكل سهولة إلكترونيا دون الحاجة إلى الانتقال للمدارس. موضحة أنه يمكن استظهار النتائج بالمجان لجميع الطلاب والمعلمين. وذلك من خلال إدخال رقم التسجيل الإمتحاني وكلمة المرور.

موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل

ونستعرض لكم في هذا التقرير رابط موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل وكلمة المرور لجميع الطلاب في الولايات الجزائرية كافة. فور الإعلان عنها رسميا من خلال اتباع الخطوات التالية:-