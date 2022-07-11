نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر steps كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم بدولة العراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022، قد أصبحت نتائج الثالث المتوسط هي الموضوع الرئيسي في الساحة العراقية حاليًا حيث يتنبأ الكثير من الناس ظهور النتيجة النهائية خلال الساعات القادمة مما جعل آلاف الطلاب والطالبات يبحثون من خلال الشبكة العنكبوتية عن رابط الحصول على نتيجة الثالث المتوسط بعدما قضى الطلاب فترة عصيبة من الامتحانات التي قد قاموا بإنهائها خلال الأيام الماضية، وقد حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية أن تكون تأدية الطلاب للامتحانات تحت معايير الإجراءات الاحترازية كي تتم المحافظة على حياة الطلاب وذويهم، ونحرص في مقالنا هذا أن نوفر كل المعلومات التي تخص كيفية الاستعلام عن نتائج الدور الأول لطلاب الثالث المتوسط 2022.

الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط

نتائج الثالث المتوسط 2022 قد عانى طلاب الثالث المتوسط في هذا العام الدراسي من العديد من المشاكل التي قد أدت إلى تأجيل امتحاناتهم عن الموعد الذي قد سبق وتم تحديده بالجدول الرسمي وذلك نتيجة تسريب امتحان مادة الرياضيات، وبرغم كل تلك التحديات التي قد قامت بمواجهتها وزارة التربية والتعليم العراقية في فترة اختبار الطلاب إلى أنها قد أصرت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المُستجد أثناء امتحانات نهاية العام ، وقد قام طلاب الثالث المتوسط بالانتهاء من جميع اختباراتهم في اليوم العشرين من شهر حزيران مما قد وضع الطلاب تحت ضغط كبير خلال الفترة الأخيرة نتيجة استطالة فترة الامتحانات.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

قد أتاحت الوزارة خطوات بسيطة لمعرفة نتائج الثالث المتوسط بشكل إلكتروني دون الاضطرار إلى الذهاب إلى المدرسة للحصول على النتيجة، وفيما يلي سوف نوضح تلك الخطوات :