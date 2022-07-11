الآن epedu.gov.iq رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 المفعل بالرقم الامتحاني فقط من وزارة التربية والتعليم العراقية 

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عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 ما زالت علميات البحث تزداد من قبل آلاف الطلاب في جميع أنحاء المحافظات العراقية لكي يتم التعرف على نتائج امتحانات الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق هذا العام، وذلك بالتزامن مع كشف وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد إعلان النتيجة الخاصة بجميع الطلاب في الامتحانات التي قد جاءت في جميع المحافظات من خلال المدارس المختلفة بناء على تطبيق الإجراءات والضوابط التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم، وسوف نستعرض الآن كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022 في العراق بجميع المحافظات.

نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا أن نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط تمر في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة لها وهي العمل على رصد النتائج بعد إنهاء كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بكافة الطلاب، وقد أشارت أنه بناء على المؤشرات الأولية فنجد أن النسب الخاصة بالنجاح قد جاءت مرتفعة هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، وسوف تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان رسميا عن نتائج امتحانات الدور الأول والخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 بالرقم الامتحاني

وقد خصصت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا رابط إلكتروني مفعل وهو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لكي يسهل من خلاله استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022، أو من خلال موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.