نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر resultat bac رابط نتائج البكالوريا في الجزائر 2022 جميع الولايات برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج البكالوريا في الجزائر 2022 يترقب عدد كبير من طلاب شهادة البكالوريا في جميع أنحاء الجزائر في هذا التوقيت الإعلان رسميا عن نتائج الامتحانات التي انتهى منها الطلاب خلال الفترة الأخيرة والخاصة بنهاية العام الدراسي 2022، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية الوطنية رسميا عن موعد إعلان النتيجة الخاصة بالطلاب بعدما بدأ أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب خلال الفترة الماضية، وسوف نسلط الضوء الآن على تصريح موعد إعلان نتائج البكالوريا في الجزائر 2022 وكيفية الاستعلام عن النتائج.

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وقد نوهت وزارة التربية الوطنية في الجزائر رسميا أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا هذا العام 2022 في مختلف الولايات في الجزائر بشكلٍ عام رسميا يوم الأربعاء الموافق يوم 13 من شهر يوليو 2022، وذلك بعدما يتم الانتهاء من رصد كافة نتائج الطلاب من خلال المدارس المختلفة، وعقب إعلان النتيجة بعد اعتمادها مباشرة سوف يتم انطلاق عملية التسجيلات الجامعية 2022 مباشرة والتي تبدأ من يوم 21 من شهر يوليو، حيث من المقرر أن تعتمد وزارة التربية الوطنية نتائج الطلاب تمهيدا لطرح النتائج في الموعد المحدد إلكترونيا من خلال الموعد المفعل من قبل الوزارة، حيث وجهت الوزارة دعوة الطلاب بالتوجه إلى الموقع للحصول على النتيجة بداية من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر، ليستخرج جميع الطلاب النتائج الخاصة بالدورة الأولى إلكترونيا باستخدام رقم الترشيح الخاص به.

رابط نتائج البكالوريا في الجزائر 2022

ويمكن لكافة الطلاب في جميع أنحاء الولايات في الجزائر بشكل عام الاستعلام إلكترونيا عن نتائج البكالوريا في الجزائر، بسهولة عبر الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني الامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.