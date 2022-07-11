نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياُ موعد ظهور نتيجة البكالوريا بالجزائر 2022 كل الولايات عبر موقع bac.onec.dz الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وزارة التربية الوطنية في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد ظهور نتيجة البكالوريا بالجزائر 2022 كل الولايات، يتم تداول الكثير من الأخبار التي تخص موعد نتائج البكالوريا 2022 في دولة الجزائر بالآونة الأخيرة ، وقد جاء ذلك نتيجة قيام الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالإعلان منذ أيام قليلة عن موعد ظهور نتائج شهادة الثانوية العامة الجزائرية بالقريب العاجل، مما أدى إلى زيادة التوتر والخوف لدى الطلاب الملتحقين بمرحلة الشهادة الثانوية بالإضافة إلى أولياء الأمور حيث يظل ذلك العام الدراسي هو الأمر الأهم في حياتهم الدراسية والبوابة الأوسع التي يمكنهم من خلالها الانتقال إلى الحياة الجامعية بمجال مرموق والحصول على مستقبل مشرق، لذلك سوف نوضح في هذا المقال موعد ظهور نتيجة البكالوريا بالجزائر.
موعد ظهور نتيجة البكالوريا بالجزائر 2022 كل الولايات
نتيجة البكالوريا بالجزائر فقد استمر طلاب مرحلة البكالوريا في دولة الجزائر بأداء امتحاناتهم لمدة شهر كامل مما قد أشعرهم بالملل، وقد حرصت وزارة التربية والتعليم الجزائرية على ضبط العملية الدراسية في تلك الفترة بوضع روابط حاسمة تمنع حدوث فوضى أو غش أثناء الامتحان كما أنها وضعت عقوبات شديدة على كلٍ من الطلاب والأساتذة التي قد تساعدهم في عمليات الغش، وقد ساعدت تلك الضوابط على إنهاء فترة الامتحانات بشكل مضبوط دون تطور الأمور بشكل أسوأ، أعلنت وزارة التربية الوطنية أن نتيجة البكالوريا بالجزائر سوف تظهر بحد أقصى في يوم الأربعاء المقبل 13 يوليو ابتداءً من الساعة 16:00 حيث أن عمليات التصحيح والمراجعة قد تم الانتهاء منها بشكل كامل مما يجعل ظهور النتيجة في القريب العاجل .
خطوات معرفة نتائج البكالوريا 2022
يمكن معرفة نتيجة البكالوريا 2022 بخطوات سهلة وبسيطة، سنوضحها فيما يلي:
- يجب أن يقوم الطالب بتسجيل الدخول على منصة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات .
- فيما بعد يجب أن يتم اختيار أيقونة نتيجة البكالوريا 2022.
- سوف تظهر خانات فارغة لكتابة رقم التسجيل بالإضافة إلى الرقم السري الخاص بالطالب، ومن الجدير بالذكر أن تلك البيانات سوف نجدها مدونة على بطاقة استدعاء الطالب إلى البكالوريا.
- وبمجرد أن يقوم الطالب بالضغط على زر النتيجة سوف تظهر أمامه
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