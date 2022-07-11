الدفاع الروسية: قوات كييف تخطط لتفجير مدرسة زراعية فى سلافيانسك واتهامنا

جدة - نرمين السيد - كشف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى ميخائيل ميزينتسيف عن تخطيط القوات الأوكرانية لاستفزاز ما فى مدينة سلافيانسك بدونيتسك، واتهام القوات الروسية بقتل مدنيين.





وقال ميزينتسيف -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الإثنين- إن ما أسماه "النازيون الأوكرانيون" فخخوا مبنى مدرسة زراعية، "وتحت ذريعة ضمان الأمن، تم احتجاز سكان المناطق السكنية القريبة".

وأضاف:"يخطط المسلحون لتفجير المبنى عندما تبدأ القوات الروسية فى قصف المنشآت العسكرية فى المدينة".

وتابع: إنه بعد ذلك، تخطط كييف لاتهام القوات الروسية بشن ضربات عشوائية على أهداف سلمية.