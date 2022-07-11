روسيا: التعاون الإنسانى يلعب دورا فى تعزيز العلاقات الودية مع تونس

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان أصدرته اليوم الإثنين بمناسبة الذكرى الـ66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وتونس - أن العلاقات التجارية والاقتصادية بينه البلدين تتطور بشكل تدريجى، "وقد تم وضع أسسها فى الاتفاقيات الحكومية الدولية الموقعة فى عام 1993".

وأشارت الوزارة، إلى أن التعاون فى مجال التعليم يتطور بشكل مثمر، "وتحافظ بلدانا على التبادل الثقافى المستمر بين المؤسسات التعليمية، فأكثر من ألفى تونسى من خريجى الجامعات السوفيتية والروسية مسجلين فى جمعية الخريجين".