روسيا: 70 سفينة أجنبية ما زالت عالقة فى موانئ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن "70 سفينة أجنبية من 16 دولة ما زالت عالقة فى موانئ خيرسون، نيكولاييف، تشيرنومورسك، أوتشاكوف، أوديسا ويوجنى، بسبب خطر القصف وخطر الألغام من الجانب الأوكرانى".

وأضاف أن "البحرية الروسية أزالت خطر الألغام فى ميناء ماريوبول، ويجرى العمل على ترميم البنية التحتية للميناء وفق المخطط"، لافتا إلى أن "الجيش الروسى هيأ الظروف المناسبة لتشغيل ممرين إنسانيين بحريين آمنين لحركة السفن، الأول للخروج من موانئ خيرسون ونيكولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجنى فى اتجاه الجنوب الغربى من البحر الإقليمى لأوكرانيا بطول 139 ميلا وعرض 3 أميال، فى البحر الأسود، والثانى فى بحر آزوف للخروج من ميناء ماريوبول بطول 115 ميلا وعرض ميلين باتجاه البحر الأسود.

وأشار إلى أن سلطات كييف تواصل التهرب بكل طريقة ممكنة من التفاعل مع ممثلى الدول الأجنبية والشركات المالكة للسفن فى حل مسألة ضمان الخروج الآمن للسفن المحتجزة"، مضيفًا أن خطر الملاحة لا يزال قائما جراء الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية للموانئ من انجراف الألغام الأوكرانية على طول ساحل دول البحر الأسود.

وأكد أن روسيا تتخذ مجموعة كاملة من التدابير لضمان سلامة الملاحة المدنية فى مياه البحر الأسود وبحر آزوف، حيث تعمل مفارز إزالة الألغام التابعة للجيش الروسى ووزارة حالات الطوارئ فى تطهير أراضى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين من الألغام والمفخخات.