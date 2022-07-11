انخفاض اليورو إلى أقل من 60 روبلا والدولار إلى أقل من 59

جدة - نرمين السيد - واعتبارا من الساعة 5:06 مساء بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 3.8٪ عند 59.98 روبل، بينما انخفض الدولار بنسبة 3.29٪ إلى 58.92 روبل اعتبارا من 5:24 مساء، حسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

واعتبارا من الساعة 5:50 مساء، انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 3.88٪ إلى 59.93 روبل، بينما قلص الدولار خسائره إلى 2.5٪ عند 59.39 روبل.