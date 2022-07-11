الإسماعيلى يعلن الحداد 3 أيام على رحيل إسماعيل عثمان

جدة - نرمين السيد - كما قرر مسئولو الإسماعيلى مخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم للوقوف دقيقة حداد على روح الراحل خلال مباراة الفريق القادمة ضد سموحة والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدورى العام. يأتى ذلك نظرا لما قدمه رئيس الإسماعيلى الأسبق لخدمة النادى طوال حياته.

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