الكويت: سلامة الحدود البحرية جزء لا يتجرأ من المنظومة الأمنية الشاملة

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر الصباح أن سلامة الحدود البحرية جزء لا يتجرأ من المنظومة الأمنية الشاملة، مطالبا رجال خفر السواحل بالتعامل مع أى أحداث طارئة، مهما كان شأنها.





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