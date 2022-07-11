بايدن يجدد التأكيد على عزمه منع الأسلحة الهجومية فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "تعج بأسلحة الحرب" وإنه عاقد العزم على حظر الأسلحة الهجومية التى غالبا ما تستخدم فى حوادث إطلاق نار ينتج عنها سقوط عدد كبير من القتلى.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، ذكر بايدن، فى تصريح بالبيت الأبيض: "أنا مصمم على حظر هذه الأسلحة مرة أخرى.. لن أهدأ إلى أن نفعل ذلك". وفى أواخر يونيو الماضى، وقع الرئيس الأمريكى مشروع قانون أعده مشرعون من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، لضبط حيازة الأسلحة، وقال: "رغم أن هذا لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات لإنقاذ الأرواح".

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