الاتحاد الأوروبى: نثمن الدور الذى قامت به السعودية فى إدارة موسم الحج

جدة - نرمين السيد - ثمن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميجيل، ما قامت به وتقدمه السلطات السعودية، خاصة وزارة الحج والعمرة، فى استقبال الحجاج هذا العام، مشيرا إلى أن هناك آلاف من الحجاج الذين يقومون بالحج سنويًا من دول الاتحاد الأوروبى تقريبًا "ونتحدث عن 700 ألف مواطن أوروبى، ونحن فى الاتحاد الأوروبى نثمن هذا الدور الأساسى الذى تقوم به السلطات السعودية وطريقة الاستقبال".





وقال ميجيل -فى تصريحات خاصة لقناة (العربية) الفضائية اليوم الاثنين- "لاحظنا أن هناك مستجدات مهمة جداً ومفيدة للغاية، والتى تم اعتمادها من قبل السلطات السعودية خلال موسم الحج، منها مثلا مستجدات للتسجيل للراغبين فى أوروبا أو للحجاج الأوروبيين، والتسجيل المباشر للحصول على التأشيرة، وهى من المستجدات المفيدة للغاية مقارنة بالموسم الماضى".

وأضاف: "نلاحظ ونقدر أيضاً الحرص من قبل السلطات السعودية على صعيد الصحة، لاحظنا أن يقتصر الحج هذا العام على الفئة العمرية لأقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، كما أن النصائح من قبل وزارة الصحة فى موسم الحج للحجاج المتعلقة باتباع نصائح غذائية للحفاظ على صحة الحجاج أثناء تأدية مناسك الحج، فهناك على المواقع الإلكترونية نصائح كثيرة ومفيدة".

وأكمل:"لاحظنا أيضاً إرشادات بعدة لغات تصل لأكثر من 20 لغة مختلفة، بما فى ذلك لغات فى الاتحاد الأوروبى، هذا مفيد جداً نظراً لوجود عدد كبير من الحجاج الأوروبيين لا يتحدثون اللغة العربية".

وتابع، المتحدث الأوروبى: "علينا أن نتحدث عن قصص النجاح بعد عامين من الوباء، والقيود المفروضة على الحجاج والراغبين للقيام بالحج، سواء كان من أوروبا أو مناطق أخرى فى العالم، كانت السلطات السعودية حذرة فى إنشاء المنصات اللازمة على المواقع الإلكترونية وأيضا إنشاء الترتيبات اللوجستية، كان الأمر مميزاً وقصص النجاح تصل إلى أكمل درجة بالنسبة للاتحاد الأوروبى.