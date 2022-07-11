نجاة رئيسة وزراء فرنسا من اقتراع فى البرلمان لحجب الثقة

جدة - نرمين السيد - وأظهر إحصاء رسمى للأصوات أن 146 نائباً صوتوا لحجب الثقة عنها، بينما يتعين موافقة أغلبية مطلقة من 289 صوتاً لإسقاط الحكومة، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".

وفى حين لم يكن هناك شك فى نتيجة الاقتراع، فقد كان المقصود هو إظهار عزم تحالف "نوبس"، أكبر كتلة معارضة لتجمع الوسط المؤيد للرئيس إيمانويل ماكرون، تكدير حياة الرئيس فى البرلمان.

ولكن، نظرا لأن تحالف نوبس يتكون من 151 نائبا، فهذا يعنى أن خمسة منهم اختاروا عدم التصويت لصالح اقتراح حجب الثقة، وهو أمر يمكن تفسيره، من قبل بورن وحكومتها، على أنه علامة إيجابية.

وقالت رئيسة الوزراء أمام البرلمان قبل التصويت بقليل: "يجب أن نناقش القضايا التى يواجهها الفرنسيون، هذا التصويت لحجب الثقة ليس له أساس من العدل".

وأضافت: "هذا التصويت لحجب الثقة هو مجرد تكتيكات سياسية.. فلننتقل معا إلى ثقافة التفاهم".