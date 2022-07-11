الرئيس التونسى يؤكد ضرورة تعبير الشعب عن رأيه فى مشروع الدستور

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء سعيد؛ بقصر قرطاج اليوم الإثنين، برئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية -فى بيان- أن اللقاء تناول عددا من المحاور أهمّها سير عدد من المرافق العمومية والاستعدادات الجارية لموعد الاستفتاء المقرّر له 25 يوليو الجارى.

وجدّد الرئيس التونسى تأكيده على ضرورة العمل المكثف لضمان حياد كل المرافق العمومية حتى يصدع الشعب برأيه بكل حرية فى مشروع الدستور الذى سيؤسس لجمهورية جديدة.