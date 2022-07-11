العالم اليوم - فيديو.. مشجع يلاحق غوارديولا و"يرعبه" بالدراجة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 يوليو 2022 09:21 مساءً - انتشر فيديو "غريب" لأحد المعجبين، وهو يلاحق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، على دراجة هوائية، في شوارع مدينة مانشستر.

وفي الفيديو، ظهر أحد المشجعين على دراجته الهوائية وهو يصور غوارديولا، الذي يقود بدوره دراجته أمامه.

وأقدم المشجع على مناداة غوارديولا بطريقة غريبة، طالبا منه التوقف، إلا أن مدرب مانشستر سيتي استمر بالقيادة مبتعدا.

لكن المشجع لحق بغوارديولا، ليقف الأخير وبدا عليه الخوف والانزعاج من المشجع، قبل أن يطلب المشجع أخذ صورة مع بطل الدوري الإنجليزي، لكن الأخير لم يكن متجاوبا معه واستمر بالمشي منزعجا.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف المشجعين غوارديولا "بالمذعور" من تصرف المشجع.

وانهمرت الانتقادات للمشجع الطائش، الذي "أرعب" غوارديولا بأسلوبه الفض، خاصة وأن الملاحقة كانت مساء في مدينة مانشستر، مما أثار قلق المدرب الإسباني.