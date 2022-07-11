نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منح ديوان رئيس الدولة 25.000 درهم cpc.gov.ae هاتف الحاكم ورابط تسجيل حالة طلبات المواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة منح ديوان رئيس الدولة الإماراتية لتقديم طلب مساعدة للحصول على المساعدات المالية المقررة من الديوان، والتي تصل إلى 25 ألف درهم، أو المنح الدراسية والعلاجية والمنح السكنية، وقد كان رابط الديوان متوقف لسبب عيد الأضحى المبارك إلا أن الرابط عاد للعمل من جديد اليوم لاستقبال طلبات المواطنين أو الاستعلام عن طلب، ويتطلع المسجلين للاستعلام عن الطلبات برقم الملف أو بالاتصال على رقم الديوان في أبو ظبي.

منح ديوان رئيس الدولة 25.000 درهم cpc.gov.ae هاتف اتصال الحاكم ورابط تسجيل حالة طلبات المواطنين

يقوم حاكم الإمارات في عهده الجديد باستكمال خطط الدولة القديمة والتي اعتاد عليها طوال سنوات مضت، عندما كان ولي للعهد، حيث يستمر أبناء زايد في اتباع مسيرة الاب في مساعدة المحتاجين عبر تخصيص المليارات للمساعدة في جميع أنحاء العالم، وفق شروط تقديم الدعم، وقد قام حاكم الدولة بالسماح بالمساعدات الكبيرة لعدد من الفئات.

الفئات المستفيدة من دعم لإمارات

يتم استقبال طلبات المساعدات المالية ويتم دراسة الطلب وتقديم منحة مالية تصل إلى 25 ألف درهم.

كما يتم تقديم الدعم السكني الجديد الغير محدود، والذي أعلن عليه حاكم الدولة ليشمل جميع الحاصلين على القروض السكنية وتعسروا في السداد، وكبار لسن من المتقاعدين كذلك في منحة كبيرة من الحاكم وصلت إلى 1.5 مليار درهم.

يتم استقبال طلبات المنح الدراسية.

كما يتم استقبال المساعدات العلاجية والتي يتم الاستجابة لها بالاتفاق مع الهلل الأحمر الإماراتي.

نموذج طلب مقدم إلى ديوان ولي العهد 1444

صاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه

نائب القائد العام للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي

بعد التحية ،،

نائب القائد العام للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي بعد التحية ،، الموضوع: طلب مساعدة مالية لمواطن – إدخال رقم (-101)

بادئ ذي بدء ، أتقدم إلى جلالتك الموقرة بأطيب تمنياتي باستمرار الصحة والعافية والدفع مقابل الخير الذي تفعله في هذا البلد ، والشعب والأمة ، وأنت أصل.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أقدم هذا الطلب بطلب من الله ثم سموكم لمساعدتي فيه ، فأنا موظف في بلدية أبوظبي وأعمل براتب شهري ألف درهم ومتزوج ولدي () الأطفال.

أعيش في منطقة في منزل شعبي حصلت عليه منذ أكثر من سنوات. اقترضت من البنك ومن الحفلات الشخصية لأقوم بالصيانة والديكور والإضافات للمنزل والتأثيث وغيرها ، وذلك لتوفير الراحة والحياة الكريمة لأفراد عائلتي. مبلغ شهري درهم واحد ، ناهيك عن مصاريف المدرسة التي تتزايد كل عام ، إذ عندي () أبناء يدرسون في مدارس خاصة ، وتزيد قيمة الفاتورة عن ألف درهم.

لذلك ، لظروفي المذكورة أعلاه ، أسأل الله عز وجل وبعد ذلك سموكم أن يعاونني ويمد لي يد العون ويساعدني في طلبي وأن أنظر إليه بعين الاعتبار والرحمة والرحمة ، فأنا لم أتلق أي مساعدة مسبقة. وهذا ما عهدنا به من سموك في مد يديك البيضاء للمواطنين أطال الله عمري وخطأك.

مع خالص الشكر والاحترام ،،،،

مقدمة،،

الاسم:

رقم الهاتف المحمول:

كيفية طلب مساعدة مالية من ديوان ولي العهد