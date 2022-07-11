نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على فيزا تايلاند والشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم المواطنين بالسفر إلى مختلف الأماكن في رحلات سياحة أو عمل وأخرى للعلم أيضا وتعد تايلاند من أفضل الأماكن السياحية التي يسهل السفر إليها، ويمكن الحصول على فيزا تايلاند عبر الانترنت كما يمكن أيضا الحصول عليها عبر السفارة التايلاندية الموجودة في البلد أو القنصلية، تهتم السفارة بتوفير العديد من الخدمات للمواطنين على رأسها استخراج فيزا الفر إلى تايلاند.

شروط الحصول على فيزا تايلاند

يمكن الحصول على فيزا السفر إلى تايلاند ولكن بعد توافر بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي

يجب وجود جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبه صفحتين فارغين.

وجود 3 صور شخصية للراغب في السفر بخلفية بيضاء.

تصل مدة التأشيرة إلى 30 يوما فيجب التأكد من العودة قبل انتهاء المدة المحددة.

ويمكن الحصول على تأشيرة من المطار تسمح ببقاء المواطن 15 يوم فقط يدفع لها 1000 بات تايلاندي.

خطوات التقديم على فيزا تايلاند

يسهل التقديم الآن عبر الانترنت من خلال مواقع السياحة الالكترونية وهناك العديد من الشركات السياحية التي توفر فيزا السفر بكل سهولة عن طريق إتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

ملء بيانات المواطن بالاستمارة الموجودة بالموقع الالكتروني أو استخراج استمارة من الموقع الرسمي للسفارة.

التأكد من توافر جميع المستندات المطلوبة والتأكد من توافق البيانات المسجلة بالاستمارة مع البيانات الموجودة بالمستندات.

تقديم الأوراق في السفارة التايلاندية أو رفع المستندات على الموقع الالكتروني الخاص بشركة السياحة.

ودفع الرسوم الخاصة باستخراج الفيزا ويسهل الدفع عبر الانترنت عن طريق اختيار الوسيلة الأنسب.

الأوراق اللازمة لاستخراج فيزا تايلاند

يسمح بالسفر بعد اكتمال الأوراق واستيفاء الشروط ومن الجدير بالذكر أن مدة التأشيرة تكون 30 يوما ولكن يمكن مدة الإقامة، ويرغب الكثيرين في السفر للسياحة وآخرين لديهم عقود عمل ومن ضمن الأوراق اللازمة للسفر ما يلي: