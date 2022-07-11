نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض نقدي سريع بأقل راتب وبدون كفيل يصل إلى 20 ألف ريال بموافقة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض نقدي سريع بدون كفيل، حيث أصبح العديد من الأفراد بعد الأحداث الاقتصادية التي تشهدها العديد من دول العالم بسبب ارتفاع الأسعار فقد أصبح من الضروري للعديد من الفئات أن يكون لهم مصدر دخل أخر، وأن لم يوجد فيضطر البعض إلى اللجوء للبنوك وجهات التمويل المرخصة للحصول على تمويل شخصي بمبلغ مالي يساعهم على المعيشة وبناء عمل خاص بهم، وذلك حتى يتسنى لهم الدخول في مشروع جديد أو زيادة إنتاجية مشروع قائم أو من أجل دفع مصروفات أبنائه أو لأي سبب أخر، فوفرت الجهات التمويلية إمكانية الحصول على التمويل وفق ضوابط وشروط معينة وللعديد من الفئات سواء موظف حكومي أو قطاع خاص أو أعمال حرة.

قرض نقدي بدون كفيل

قامت معظم البنوك السعودية والشركات بتوفير تمويل شخصي بدون كفيل ويصل مبلغ التمويل إلى 20 ألف ريال ليكون سهل وبسيط ويمكن أن يسدد في أقل وقت، تمويل شخصي 7 مليون ريال للمواطن والمقيم، ولكن الشركة قامت بتوفير وقت يصل حتى ثلاث سنوات لسداد التمويل بكل راحة ويسر، وبدون القلق أو الخوف من سداد الأقساط الشهرية، وإذا كان السجل الائتماني نظيف فيستطيع الفرد أن يحصل على التمويل بدون كفيل، والتمويل إسلامي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط ومتطلبات الحصول على قرض نقدي

متاح لك الحصول على القرض النقدي الذي تود الحصول عليه إذا كان 10 ألف ريال أو 20 ألف ريال بدون كفيل ولكن بشرط أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 3000 ريال، تمويل 20 ألف ريال بدون تحويل راتب، ومتاح للموظف الحكومي والموظف بالقطاع الخاص، تمويل للمتقاعدين بدون كفيل، وللموظفين بالقطاع الخاص يجب عليهم أن يكون العمل قد مضى عليه أكثر من سنة، ويتم تقديم خطاب تعريف بالراتب، التمويل متاح للسعوديين فقط، مع تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة والتي أعلنت عنها الشركة.

طريقة التقديم لطلب التمويل الشخصي

التقديم من خلال شركة عبد اللطيف جميل للتمويل النقدي السريع، فهي من أقوى وأهم الشركات داخل المملكة العربية السعودية والتي توفر تمويل تأجيري للسيارات، وسيارات جديدة بأقساط بسيطة وأقل راتب، وتمويل سيارات مستعملة، وتمويل شخصي سريع، وكل هذا بهامش ربح تنافسي وبدون كفيل ولها الكثير من المزايا الأخرى المخصصة لكل تمويل، وسوف تقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل واختيار التمويل النقدي وتعبئة نموذج طلب الحصول على التمويل وتقديم الهوية الوطنية ورقم الآيبان وخطاب تعريف الراتب، والاتصال على الرقم المجاني لخدمة الأفراد 8002442211 لتحصل على المزيد من المعلومات.