نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارينا فري فاير شحن جواهر بالأيدي معرف اللاعب 2022 مركز جارينا للشحن الحقيقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لمن يريد الحصول على جواهر فري فاير رسمية يجب عليه الدخول على مركز غارينا فري فاير شحن جواهر رسمية وآمنة على حسابك في اللعبة القتالية garena free fire التي تصدرت ألعاب الحرب منذ إطلاقها حتى الآن واصبح عدد مستخدميها بالملايين من أنحاء العالم، وذلك لما تتميز به اللعبة من تشويق وإثارة واستماتة للفوز حتى نهاية الـ 10دقائق في منافسة مع قرابة 49 لاعب آخر، وفي سبيل الفوز وتحقيق التقدم تحتاج إلى الدخول على مركز جارينا للشحن الحقيقي والمخصص من قبل اللعبة كي تحصل على عملة الجواهر لشراء ملابس وسكنات وأسلحة تجعلك متقدم في اللعبة من مرحلة لأخرى.

غارينا فري فاير شحن جواهر

لعبة جارينا فري فاير أفضل لعبة باتل رويال من ألعاب إطلاق النار التي تهبط مع 50 لاعب على جزيرة ومنها تستكشف الخريطة وتختبئ في البرية في مكان آمن من رؤية الأعداء لك حتى تستطيع القضاء عليهم وتظل حيا على قيد الحياة، لذلك عليك البحث عن أسلحة والقيام باستبدال الهدايا التي تحصل عليها من اللعبة مع تقدمك من مرحلة للتالية والفوز على الخصوم، وفي مسيرتك تحتاج إلى جواهر لعبة فري فاير لشراء ما تحتاج إليه.

موقع قارينا فري فاير للسحن الرسمي والحقيقي.

كي تحصل على شحن جواهر رسمية عبر حساب الأيدي للاعب لابد من الدخول على الموقع الرسمي لشحن الجواهر واتباع الأتي:

من المتصفح الذي تستخدمه مع جوالك أو جهاز الكمبيوتر ادخل على موقع shop2game.

ثم منه يتطلب كتابة اسم الدولة التابع لها.

ثم تسجيل الدخول على حسابك بمعرف اللاعب.

أو انشاء حساب في حالة كنت مستخدم جديد.

ثم الدخول ببياناتك، وبعد ذلك الدخول على الشحن.

تبدأ بمعرفة كمية الشحن المناسبة، والسعر المقترن بها.

ثم اختيار وسيلة الشحن المناسبة لك سواء عن طريق الفيزا أو عبر شركة الاتصالات التابع لها خطك.

وستجد كمية الجواهر والهدايا التي تحصل عليها من الموقع عند الشحن داخل حسابك باللعبة.

احتفالات فري فاير بالذكرى السنوية الخامسة

بمناسبة احتفال جارينا فري فاير بالذكرى السنوية الخامسة للعبة فقد أعلنت عن تعاونها مع النجم العالمي جاستن بيبر في احتفالاتها يوم 27 أغسطس 2022، ويشمل الاحتفال محتويات مفضلة للاعبين مع حصولهم على هدايا حصرية داخل اللعبة.