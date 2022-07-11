نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق ميزة جديدة على واتساب 2022 وكيفية التحديث بالخطوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة إطلاق ميزة جديدة على واتساب 2022 حيث تزداد عمليات البحث حول هذه الميزة من قبل الأشخاص المستفيدين، فقد وصل عدد مستخدمي تطبيق الواتساب حتى هذا الوقت أكثر من مليار من مختلف أنحاء العالم، وذلك باعتبار أن تطبيق الواتساب واحد من أفضل وسائل المراسلة الفورية السريعة، ويتميز الواتساب بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها وتزداد التطبيقات المنافسة لهذا التطبيق، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض عبر هذا المقال مميزات واتساب الجديدة وكيفية تحديث التطبيق بالخطوات وفقاً لآخر إصدار تم الإعلان عنه.
ميزة جديدة على الواتساب 2022:
يسعى مطوري التكنولوجيا عبر شركة Meta إلى تطور التطبيقات وتحديثها بشكل مستمر لتواكب التطور الفكري لأعلى درجة، فقد أوضحت بعض الوسائل أن تطبيق الواتساب WhatsApp يسعى إلى التطوير المستمر وإضافة المزايا المتطورة والمرفقات ومن ضمن المزايا Multi-device.2.0 وبمجرد الانتهاء من هذه الميزة يتم الإعلان عنها حيث تتيح إمكانية عمل نسخ للدردشة من هاتف إلى آخر بكل سهولة، وتمكنه من فتح الحساب في أكثر من جهاز.
كيفية تحديث الواتساب 2022 بالخطوات وفقاً لآخر إصدار:
وفقاً لآخر إصدار أعلن تطبيق الواتساب عن مميزات جديدة تم إضافتها بناءً على آخر إصدار لهم، وبعد تساؤل العديد من مستخدمي التطبيق حول كيفية الحصول على هذه المميزات جاءت إدارة تطبيق الواتساب في ردها أنه لكي يتم الاستفادة والحصول على المميزات ضرورة تحميل التطبيق بعد آخر تحديث تم الإعلان عنه، ومن خلال هذا المقال نوضح كيفية التحديث بالخطوات:
- الدخول على Google Play
- كتابة في أيقونة البحث WhatsApp
- تفتح صفحة تلقائية بها محتوى التطبيق وعدد المشتركين وتقييم التطبيق واختيار إحدى الأيقونات
- اختيار أيقونة تحديث
- يتم تحميل التطبيق وفقاً لآخر إصدار تم إطلاقه
مميزات تطبيق واتساب 2022 الجديدة:
- تخصيص الصورة الشخصية وتحديد ظهورها سواء (الأصدقاء – الأشخاص المستثناء – أنا فقط – حذف الصورة).
- يمكن إخفاء علامة الظهور
- إخفاء متصل الآن
- تحديد حالة الواتساب للأشخاص الراغبين في رؤيتها
- رفع حالة الاستوري أكثر من 30 ثانية
- إمكانية إرفاق أكثر من 30 صورة
- إتاحة ربط الحساب بجهاز الويب من خلال رمز IQ
- تغيير ظهور مؤشر قراءة الرسالة والدردشة وأرشفتها
- تعديل وتحميل صورة الدردشة وخلفية المراسلة سواء من النماذج الجاهزة أو رفع صورة من على الهاتف المحمول
- ضبط حجم ولون الكتابة
- إرسالة رسالة في أكثر من مجموعة
- إجراء مكالمة جماعية عبر الواتساب
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