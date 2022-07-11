نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا تُعلن عن بدء التسجيل في البرنامج الصيفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا المعروفة أختصاراً بـ( sdaia )، تُعلن عن بدء التسجيل في برنامج (ai summer champions)؛ الذي يهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في فترة الصيف من خلال أكاديمية سدايا، والتي تعمل على دعم وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص عن طريق قيادة العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة بالتعاون مع الجهات المحلية والعالمية الرائدة في مجالي البيانات والذكاء الإصطناعي، التي تستهدف بناء القدرات والكفاءات المناسبة لسوق العمل على تطوير إستراتيجية السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، كما تلعب دورا في خلق قطاعات اقتصادية متنوعة.

إذاً ما هو برنامج الهيئة السعودية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي الصيفي

حيث أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التابعة مباشرة لمجلس رئيس الوزراء في المملكة العربية السعودية sdaia، والمتمثلة في المسؤول الأول معالي الدكتور عبد الله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء اليوم عن بدء التسجيل في برنامج (ai summer champions) للشهادات المصغرة في ستة مسارات تعليمية دريبية متخصصة تقدم الكترونياً (عن بعد) بالتعاون مع منصتي كورسيرا و فيوتشركس ( COURSERA ،FUTUREX ) وهي كالتالي؛

أسس الذكاء الاصطناعي للجميع.

التعليم العميق في الذكاء الاسطناعي.

صناعة القرارات القائمة على البيانات.

علوم البيانات التطبيقية باستخدام بايثون.

أساسيات هندسة البيانات.

معالجة البيانات الطبيعية.

رابط التسجيل في برنامج هيئة

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي يوم أمس التسجيل في AI Summer Champions، والذي يتيح فرصة التسجيل لجميع الفئات من طلاب، موظفون والباحثون عن عمل، والذي يحقق لهم الامتيازات التالية؛

برامج متخصصة من جامعات وشركات عالمية.

تعلم إلكتروني بالكامل وفي الوقت المناسب.

وجود أساتذة مختصين لمساعدة المتدرب.

الحصول على شهادة معتمدة من سدايا في حال اجتياز المسار التدريبي.

كما أعلن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أن على من يرغب في التقديم على البرنامج يجب عليه زيارة الرابط الرسمي للذكاء الاصطناعي سدايا البرنامج الصيفي.

ومن خلال توفر المعلومات المطلوبة وملء جميع الحقول، قم بالضغط على ( أُقر بإطلاعي على كافة شروط وثيقة التعلم) ثم الضغط على إرسال.