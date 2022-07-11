نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات onec.dz التربية رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر، من أهم المواقع الإلكترونية التي يتم البحث عنها بصفة مستمرة، نظراً لكونه الطريق الرسمي للتعرف على النتائج لمختلف الشهادات، فهو يوفر رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2022، والتي من المنتظر إعلانها خلال اليومين القادمين، حيث تزايد البحث خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الرسمي لإعلان النتائج لشهادة الثانوية العامة الجزائرية، بعد تأكيدات وزارة التربية على جاهزية النتائج والانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والتدقيق، فكان من المقرر إعلانها قبل إجازة عيد الأضحى ولكن حرصاً على مصلحة الطلاب تم تأجيل الإعلان لبعد إجازة العيد، ضماناً لحصول كل طالب على حقه في الدرجات وعلاماته الحقيقة، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل أهم الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، لذا نوفر لكم الرابط الرسمي للاستعلام عن النتائج برقم التسجيل فتابعونا.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

الدخول على الموقع الإلكتروني “onec.dz“.

اختيار رابط نتائج البكالوريا “bac.onec.dz“.

كتابة رقم التسجيل.

الضغط على عرض النتيجة.

تظهر النتائج وقت إعلانها.

رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2022

بدأ البحث بصورة ملحوظة عن رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2022، حيث من المنتظر إعلان النتائج دورة جوان 2022، يوم الخميس الموافق 14 جويلية 2022، الساعة 16,00 عصراً بتوقيت الجزائر، على أن تتوافر النتائج للمترشحين المتمدرسين والأحرار من خلال bac.onec.dz، وكذالك الخدمة المجانية عبر الرسائل النصية على الرمز #567*، كما توفر وزارة التربية موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين ويتم عرض قوائم الناجحين في نفس يوم إعلان النتائج في مؤسساتهم التعليمية.

موقع فضاء أولياء التلاميذ

أتاحت وزارة التربية الوطنية موقع فضاء أولياء التلاميذ لعرض نتائج الطلاب بمختلف المراحل.

فقد قام الموقع بعرض نتائج البيام خلال الفترة الماضية دون معوقات بالتوازي مع رابط الديوان الوطني.

ضمن تفعيل الخدمات الإلكترونية في تقديم مختلف الخدمات للطلاب بالجزائر، وقامت وزارة التربية بعمل تحديثات للروابط الإلكترونية الرسمية المخصصة لعرض النتائج، لتحمل عمليات البحث خلال استخراج النتائج.

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

هو المختص بمتابعة سير العملية الامتحانية وتوفير الشروط اللازمة لتحسين الأداء للعملية التعليمية.

بالإضافة لتنظيم المسابقات والتسجيل عليها وكذالك تصحيح أوراق الامتحانات وعرض النتائج، ويتكون الديوان من 5 مديريات فرعية وعدد 12 مصلحة، ولديه 9 أفرع منتشرة بمختلف ربوع الجزائر.