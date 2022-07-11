نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية تعلن توفر أكثر من 20 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن وظائف شاغرة في العديد من المدن والتخصصات في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث العديد من الشباب والشابات في المملكة عن فرص عمل في القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث يفضلون القطاعات الحكومة على القطاعات الخاصة من حيث التوظيف، ويمكنك معرفة المزيد عن وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومن خلال هذه المقالة سنزودك بتفاصيل عن بعض الوظائف المتاحة حاليًا في الخدمات الطبية للقوات المسلحة وسنعرض لك أيضًا كيفية التقديم.

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

من خلال هذه الفقرة سوف نشرح بعض التفاصيل التي تتعلق فقط بأهم التداولات وليس كل التداولات:

استشاري اسنان الاطفال

مكان العمل: خميس مشيط في المملكة العربية السعودية (مستشفى القوات المسلحة في الجنوب).

قطاع التوظيف: القطاع الحكومي.

المهنة: الطب والرعاية الصحية والتمريض.

نوع التوظيف: متعاقد.

عدد الوظائف المتاحة: 1.

الحد الأدنى لعدد سنوات الخبرة: 3.

مكان الاقامة: خميس مشيط السعودية.

المهارات المطلوبة: القدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات، والقدرة على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية، ينبغي الانتهاء من تدريب بعد التخرج.

استشاري جراحة وعلاج أمراض اللثة

مكان العمل: خميس مشيط في المملكة العربية السعودية السعودية. (مستشفى القوات المسلحة في الجنوب).

قطاع التوظيف: القطاع الحكومي.

المهنة: الطب والرعاية الصحية والتمريض.

نوع التوظيف: متعاقد.

عدد الوظائف المتاحة: 1.

الحد الأدنى لعدد سنوات الخبرة المطلوبة: 3.

مكان الاقامة: خميس مشيط السعودية.

المهارات المطلوبة: سبع سنوات من التدريب في تخصص المهنة أو التخصص الفرعي منه، والتخرج من كلية طب الأسنان المعتمدة، وينبغي أن يكون معترف به في تخصص طب الأطفال من قبل الهيئة السعودية.

20 وظيفية في الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية

المسميات الوظيفية:

1- سكرتير طبي.

2- ممرض عمليات. (وظيفتان)

3- ممرض عيادات خارجية. (5 وظائف)

4- ممرض عناية مركزة حديثي الولادة. (4 وظائف)

5- ممرض تنويم رجال. (4 وظائف)

6- ممرض طوارئ. (وظيفتان)

7- ممرض تنويم نساء. (وظيفتان)

8- ممرض عناية مركزة. (3 وظائف)

9- ممرض قسم المناظير.

10- ممرض قسم الأطفال.

11- قابلة مسجلة.

12- معلمة تمريض.

13- مشرفة ممرض. (وظيفتان)

14- مديرة إدارة تمريض.

15- فني أشعة.

16- أخصائي علاج تنفسي.

17- أخصائي علاج طبيعي. (وظيفتان)

18- أخصائي تركيبات أسنان.

19- مساعد طبيب اسنان.

20- فني صيدلة. (وظيفتان)

كيفية التقديم على وظائف الخدمات الطبية العسكرية

كما أوضحنا في الفقرة السابقة بعض التفاصيل التي تخص وظيفتين فقط من الوظائف المتوفرة في الخدمات الصحية للقوات المسلحة، حيث يوجد أكثر من 20 وظيفة أخرى متاحة حاليًا ويمكنك التقدم لأي من هذه الوظائف، أدخل موقع الخدمات الطبية للقوات المسلحة توظيف، ثم اضغط على الوظيفة التي تناسبك، وأخيراً انقر على قدم الآن وتابع الخطوات مع الموقع.